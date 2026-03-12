Telegram не работает во всем мире в четверг

Пользователи из разных стран мира жалуются на сбой в работе Telegram 12 марта, следует из данных на сайте Detector404.

Сообщения о неполадках в работе мессенджера поступают с утра. К обеду их количество резко выросло. По состоянию на 13:15 мск их было уже 1275 Всего за сутки жалоб поступило 7022.

О сбое в работе Telegram сообщают пользователи из США, Нидерландов, Германии, Беларуси, России. В том числе большое количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Магаданской области, ЯНАО.

Пользователи жалуются, что у них не открывается ни мобильное приложение, ни сайт. По словам людей, мессенджер не работает даже с использованием VPN.

У некоторых пользователей, которые все же смогли зайти в Telegram, не отправляются сообщения.

Накануне на сбой в работе Telegram массово жаловались пользователи из РФ. Неполадки наблюдались в Республиках Марий Эл, Тыве и Москве.

Мессенджер начали замедлять в России еще с 10 февраля 2026 года. Также поступали сообщения, что его могут полностью заблокировать в стране с 1 апреля.

