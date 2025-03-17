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Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление запрещенных стикеров

Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей, если он откажется удалять запрещенные наборы стикеров, пишет ТАСС .

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, за неудаление противоправной информации статьей 13.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для юрлиц составляет до 4 млн рублей.

Общая сумма штрафов, наложенных на мессенджер в России, составляет 94,5 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин предупредил ранее, что за стикеры в Telegram, которые уже запретили российские суды, можно получить административное и уголовное наказание.