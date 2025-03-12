Россиян предупредили, что за стикеры в Telegram можно получить уголовку

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за стикеры в Telegram, которые уже запретили российские суды, можно получить административное и уголовное наказание, сообщает Инфо24 .

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 33 стикерпака из Telegram были запрещены по решению суда. В некоторых из них содержалась нацистская символика.

Пользователи после запрета решили перекопировать некоторые запрещенные стикеры и добавить их в другие сборники, которые суд не запрещал. Однако, как отметил юрист, использование таких стикеров может быть квалифицировано как демонстрация запрещенной символики, что впоследствии может привести к уголовной или административной ответственности.

«В частности, ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или штрафа до 2 000 рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — добавил Жорин.

Более того распространение в сети материалов, которые были признаны экстремистскими, может попасть под статью 282 УК РФ. Статья предусматривает действия, возбуждающие ненависть или вражду, то есть унижение человеческого достоинства. За такие материалы может последовать уголовная ответственность.