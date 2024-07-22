Телефонные мошенники развели Эдварда Радзинского на 45 млн рублей

Телефонные мошенники развели 87-летнего писателя Эдварда Радзинского на 45 млн рублей, которые были накоплены для приобретения недвижимости, сообщает Mash .

Первый звонок от аферистов драматургу поступил 9 июля после его творческого вечера. Неизвестные представились сотрудниками «Википедии» и предложили Радзинскому обновить информацию на сайте. Однако историк заявил, что у него нет времени и бросил трубку.

Спустя некоторое время злоумышленники позвонили писателю второй раз и представились сотрудниками ФСБ. Обманным путем они убедили Радзинского, что мошенники хотят украсть у него деньги и перевести на нужны ВСУ.

Спустя несколько дней испуганный Радзинский забрал из банка все 45 млн рублей, накопленных для покупки квартиры, а затем передал их якобы доверенному сотруднику ФСО.

Правоохранительные органы вычислили и задержали курьера, которым оказался 19-летний студент.