Технолог Ярцева посоветовала замораживать перец, ягоды и квашеную капусту

Ярцева назвала сладкий перец первым в списке продуктов для заморозки. По ее словам, он сохраняет аромат и вкус. После разморозки его можно добавлять в салаты, супы, борщи, к овощам или рыбе.

Ягоды нужно вымыть, просушить и разложить на подносе в один слой, отдельно друг от друга. Затем заморозить при температуре от минус 18 градусов по Цельсию и упаковать. Можно также заготовить ягодное пюре или сок. Свеклу и морковь перед заморозкой лучше нарезать или натереть: так они займут меньше места.

«Из необычного, что бы я посоветовала обязательно замораживать — квашенную капусту. Это очень полезный ферментированный продукт. Скоро с первыми заморозками появится капуста тех сортов, которые идеально подходят для квашения. Такая капуста прекрасно хранится не только в холодильнике, но и в морозилке. Она от этого становится даже вкуснее», — рассказала Ярцева в эфире радио Sputnik.

Огурцы, по словам технолога, при заморозке теряют свои качества. Томаты она посоветовала перерабатывать в пюре или соус.

Для хранения подойдут специальные пакеты с зип-замочками или контейнеры из качественного пластика. Из пакетов нужно удалить воздух и плотно их закрыть, чтобы запахи не смешивались. Для этого можно использовать вакууматор.

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