В Подмосковье выявили 456 случаев незаконного сброса мусора

С начала октября в Московской области зафиксировали 456 случаев сброса мусора вне контейнеров, включая строительные и крупногабаритные отходы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По выявленным нарушениям в Подмосковье вынесли 26 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 540 тыс. рублей.

Нарушителей выявляют с помощью камер системы «Безопасный регион» возле контейнерных площадок. Камеры круглосуточно фиксируют происходящее на прилегающей территории и госномера автомобилей. После этого владельцы получают штрафы по упрощенной системе.

Нарушения зафиксировали на контейнерных площадках по следующим адресам: — Раменский муниципальный округ, деревня Никулино, д. 23/1; — городской округ Павловский Посад, деревня Алексеево, д. 115; — Лобня, улица Краснополянская, д. 37; — Ленинский городской округ, поселок Развилка, д. 1А; — Наро-Фоминский городской округ, деревня Малые Горки, д. 10А.

Отходы необходимо утилизировать в своем поселке, где заключен договор на вывоз. Объем контейнеров в других населенных пунктах рассчитан на местных жителей. Их переполнение приводит к образованию навалов мусора.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте гражданам грозит штраф до 70 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, юридическим лицам — до 200 тыс. рублей.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей инспекторам помогают камеры «Безопасного региона», которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.