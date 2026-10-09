Московский предприниматель лишился свыше полумиллиона рублей во время ночного авиаперелета из Сейшел в Абу-Даби. Он стал жертвой изощренной схемы кражи в самолете, сообщает Telegram-канал Baza .

Пострадавший разместил рюкзак со значительной суммой наличных средств на верхней багажной полке. Мужчина проспал большую часть пути.

Перед самым приземлением он обратил внимание на подозрительного попутчика азиатской внешности. Он суетился возле полки пострадавшего, двигал чужие вещи и перекрыл проход объемной сумкой.

Бизнесмен бегло проверил наличие пачки с деньгами, однако факт подмены обнаружил лишь после заселения в гостиничный номер. Неизвестный ловко вытащил 100-долларовые купюры, заменив их на купюры номиналом в 1 доллар. Попытки москвича привлечь к разбирательству представителей авиаперевозчика ни к чему не привели.

Клиенты других авиалиний, ранее сталкивавшиеся с подобными злоумышленниками и поймавшие одного из них с поличным, раскрыли механику преступления. Пользуясь тем, что люди спят, серийный похититель забирает чужую ручную кладь, подкладывая взамен похожую свою, уносит ее на свое кресло для быстрой замены крупных купюр и возвращает обратно, повторяя трюк с несколькими жертвами за один перелет.

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