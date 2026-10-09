В Подмосковье опубликовали предварительные итоги кадастровой оценки земли

Проект отчета о государственной кадастровой оценке земельных участков за 2026 год размещен для ознакомления и подачи замечаний. Их принимают в течение 30 дней со дня публикации материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области в 2026 году проводят государственную кадастровую оценку земельных участков. Проект отчета опубликован в фонде данных государственной кадастровой оценки и на сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в разделе «Отчеты об оценке — Проект отчета (2026 год)».

Замечания принимают в течение 30 дней со дня размещения материалов в фонде. Их можно направить в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» на cko_gko2026@mosreg.ru электронным документом с усиленной электронной подписью, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или подать лично через МФЦ. Без электронной подписи следует выбрать другой способ подачи.

В замечании нужно изложить его суть, указать ФИО гражданина (отчество — при наличии) или полное название юридического лица, контактный телефон и электронную почту при наличии. Для конкретного участка нужны кадастровый номер и (или) адрес, при необходимости — номера страниц или разделов отчета. Можно приложить документы об ошибках и неучтенных характеристиках земли. Замечания, не соответствующие статье 14 Закона о кадастровой оценке, не рассматривают.

Каждое замечание рассматривают индивидуально. Подтвержденные недостоверные сведения или отсутствие существенных характеристик ведут к изменению стоимости, если влияют на нее. Если нарушение затрагивает другие участки, исправления вносят для всех таких участков. Поэтому стоимость может измениться и по замечаниям других лиц.

Законодательство не предусматривает отправку заявителям результатов рассмотрения, в том числе при подаче через порталы услуг. Справку об учтенных и неучтенных замечаниях с обоснованием отказов публикуют на сайте вместе с обновленным или итоговым проектом отчета. Обращаться за исправлением ошибок можно и после утверждения результатов оценки.

Проектную стоимость можно узнать без скачивания результатов на https://cko.mosreg.ru/proektotcheta2026 или через бот https://max.ru/gbu_cko_mo_bot.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.