Спали на полу на куртках: пассажиры застряли во Внукове из-за задержек рейсов

Пассажиры аэропорта Внуково провели ночь в воздушной гавани на фоне задержек рейсов. Ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский действовали с 00:23 почти до 07:00. В связи с этим людям пришлось спать прямо на полу на куртках, сообщает «Осторожно, Москва» .

После атак украинских дронов около 150 рейсов остаются задержанными или отмененными: 67 — во Внуково, 47 — в Шереметьево и 36 — в Домодедове. Жуковский снова частично закрыт, там ограничения ввели повторно.

Пассажирка рейса Pegasus 1581 Москва — Анталья сообщила журналистам, что вылет переносили не менее шести раз, последнее объявленное время отправления — 13:55. По ее словам, авиакомпания предложила компенсацию 2400 рублей на еду по посадочному талону, однако с размещением в гостиницах возникли проблемы — людям отказывают.

«Народ спал на полу на куртках, в туалетах были бешеные очереди. Сейчас обстановка куда лучше, но до семи утра была жесть», — рассказала пассажирка.

Примерно с двух часов ночи в кафе, ресторанах, лаунджах и даже в Duty Free прекратили продавать алкоголь, объяснив это мерами безопасности.

Там же рядом находились пассажиры Turkish Airlines, ожидавшие вылета в Стамбул с часа ночи. Как рассказала пассажирка, рейс TK0410 исчез с электронного табло как отмененный, хотя на табло у посадочного терминала его продолжали переносить. Также появился рейс TK0410A, который тоже не вылетел. Представителей обеих авиакомпаний на месте, по утверждению пассажирки, не было, компенсацию пассажирам Turkish Airlines не предоставили.

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