ТАСС: расследование дела украинских пилотов завершено
Дело подозреваемых в терроризме украинских пилотов передали в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в терроризме, сообщает ТАСС.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд, сказано в сообщении.
Источник агентства рассказал, что граждане Украины Шиманский и Морозов содержатся в одном из московских СИЗО.
Летчики были задержаны в 2023 году при попытке нанесения удара по Брянской области. Самолет Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение.
Дата рассмотрения дела пока не определена.
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