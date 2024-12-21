ТАСС: расследование дела украинских пилотов завершено

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Дело подозреваемых в терроризме украинских пилотов передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в терроризме, сообщает ТАСС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд, сказано в сообщении.

Источник агентства рассказал, что граждане Украины Шиманский и Морозов содержатся в одном из московских СИЗО.

Летчики были задержаны в 2023 году при попытке нанесения удара по Брянской области. Самолет Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение.

Дата рассмотрения дела пока не определена.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы экс-чиновницу из Белгородской области за госизмену.