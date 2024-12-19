Самую красивую террористку Викторию Шинкарук приговорили к 21 году тюрьмы

2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук, которую также называют «самой красивой террористкой». Ее приговорили к 21 году заключения, пишет ТАСС .

«Признать Шинкарук виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев», — сообщили в суде.

По данным следствия, Шинкарук обвиняли сразу по пяти статьям Уголовного кодекса России, в том числе за «приготовление к террористическому акту». Сторона обвинения доказала, что бывшая чиновница действовала в интересах украинских кураторов. Вместе с подельником Александром Холодковым она передавала деньги представителям киевского режима на общую сумму около полумиллиона рублей.

Осужденная и приговоренная к 21-му году тюремного заключения Шинкарук так и не признала свою вину. В зале суда она утверждала, что снимала денежные средства по просьбе своего мужа и не собиралась помогать Украине.

Ранее сообщалось, что Шинкарук и ее подельника задержали еще летом 2024 года в Белгородской области.