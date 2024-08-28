В Белгородской области арестованы подозреваемые в подготовке теракта

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Экс-сотрудницу администрации Белгородской области и ее сообщника обвинили в помощи подготовки теракта, пишет ТАСС .

Виктория Шинкарук и Александр Холодков вступили в связь со спецслужбами Украины.

Они передавали деньги своим кураторам и хранили в тайниках взрывчатку, говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранительные органы

Речь идет о событиях, произошедших в 2022 году.

Возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям.