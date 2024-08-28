В Белгородской области арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Белгородскую экс-чиновницу подозревают в подготовке теракта
Экс-сотрудницу администрации Белгородской области и ее сообщника обвинили в помощи подготовки теракта, пишет ТАСС.
Виктория Шинкарук и Александр Холодков вступили в связь со спецслужбами Украины.
Они передавали деньги своим кураторам и хранили в тайниках взрывчатку, говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранительные органы
Речь идет о событиях, произошедших в 2022 году.
Возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям.