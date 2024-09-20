Тарасов обвинил в клевете «Ветеранов России» после их призыва донатить фронту

Тарасов о претензиях «Ветеранов России»: я сам решу, куда тратить свои деньги

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил организации «Ветераны России», что будет тратить собственные деньги на свое усмотрение, параллельно заявив, что общественники его оклеветали. Ранее «Ветераны России» возмутились тем, что Тарасов купил жене дом за 190 млн рублей, и призвали его помогать родной стране и ВС РФ, сообщает Life.ru .

Именитый экс-спортсмен заявил, что общественная организация «клевещет на него».

«Они говорят, что я не патриот, не умею тратить деньги. Кто вообще решает за меня, куда я буду тратить свои заработанные деньги и как мне их тратить? Я их потратил на свою семью», — сказал Тарасов в опубликованном видеообращении.

Бывший игрок «Локо» также посоветовал общественникам ознакомиться с его деятельностью «перед тем, как делать такие громкие заявления». По словам Тарасова, он помог жителям Курска, причем лично участвовал в покупке товаров, необходимых курянам.

Ранее «Ветераны России» призвали российских футболистов отдавать часть заработков на нужды российских войск, находящихся в зоне спецоперации на Украине.