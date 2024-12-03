Таможня прекратила пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Прудников: в России может начаться дефицит холодильников и кондиционеров

Российские таможенники больше не пропускают в РФ устройства с фреоном. Речь идет о кондиционерах и холодильниках, сообщает « Коммерсант ».

Генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников сказал, что с 12 ноября сотрудники Федеральной таможенной службы просят лицензии у компаний, которые поставляют устройства с фреоном R-410. Он применяется в бытовой технике и затрагивает холодильники и кондиционеры.

Из-за этого поставка около 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд рублей приостановлена. Ситуация может привести к дефициту электроники в России.

Ранее сотрудники ФТС РФ задержали пожилую женщину из Подмосковья. Она хотела ввезти в страну банку с 222 граммами гашишного масла.