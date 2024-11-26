Бабушке из Подмосковья грозит 20 лет колонии за необычное масло

сегодня в 12:07

Подмосковная пенсионерка попалась с банкой гашишного масла от тайцев

Пожилую женщину из Московской области задержали из-за банки, в которой было 222 грамма гашишного масла. Наркопосылка, за которую пенсионерке грозит до 20 лет колонии, прибыла на ее имя из Таиланда, сообщает пресс-служба ФТС России.

Гашишное масло находилось в банке с надписью «Yellow oil, Green Herb». Банка с необычным маслом находилась в картонной коробке среди орехов. Посылку перехватили сотрудники таможни в Шереметьево.

Вскоре таможенники задержали получателя необычного груза — 64-летнюю жительницу Подмосковья. Она стала фигуранткой уголовного дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Пожилой женщине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Бабушка находится под подпиской о невыезде.