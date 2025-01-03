сегодня в 23:37

Таможня предупредила об очередях на границе Калининграда с Польшей

В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы появились очереди из машин по направлению на выезд из России, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

На границе скопилось около 30-40 легковых автомобилей. Отмечается, что это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2.

При этом пост работает штатно. В ФТС отметили, что для ускорения пересечения границы смену поста усилили вдвое. Кроме того, все полосы работают.

На пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через Украину в Варшаве сочли победой Киева и поставили в один ряд с расширением НАТО.