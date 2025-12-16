«Такие деньги получать приятно»: бывшая Бориса Немцова рассказала о жизни в США

Бывшая экс-губернатора Нижегородской области рассказала о своей жизни в США

Екатерина Одинцова, телеведущая и бывшая гражданская жена экс-главы Нижегородской области Бориса Немцова, поделилась в своем Telegram-канале подробностями жизни в Соединенных Штатах, сообщает ИА «Время Н» .

Уроженка Нижнего Новгорода долгое время проживала в Москве, а затем перебралась в ОАЭ. С начала лета 2025 года она обосновалась в Америке, где ей удалось получить вид на жительство.

Недавно Одинцова стала владелицей автомобиля с системой автопилота и теперь регулярно водит его.

Она работает риелтором и уже успешно завершила свою первую сделку, получив доход в размере 44 миллионов долларов.

«Понятно, что доход риелтора не стабилен, но такие деньги получать приятно», — поделилась Одинцова.

