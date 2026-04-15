Так в церковь еще не заманивали: краш-священник сводит с ума петербурженок

Священник из Санкт-Петербурга стал знаменитостью в интернете благодаря своей эффектной внешности. Толпы прихожанок записывают с ним видео и восхищаются, сообщает «СтарХит» .

Жительницы Санкт-Петербурга обратили внимание на красивого священника во время освящения пасхальных куличей. Они сняли его на видео. В кадре изображен высокий стройный мужчина в черной рясе и солнцезащитных очках.

Ролики со священником мгновенно разлетелись по всей Сети и набрали миллионы просмотров. Мужчина стал интернет-знаменитостью.

Между тем многие пользователи в комментариях шутят, что ранее в Сети популярными были мужчины-бортпроводники, а в этом году — священники.

Два года назад интернет-знаменитостью стал бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Ламас. В Сети завирусились видеоролики с ним, где он показывает пассажирам, как правильно надевать маски. При этом мужчина вел себя как мачо, пристально и уверенно следя за окружающими.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.