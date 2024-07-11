Стало известно имя сексуального стюарда «Аэрофлота», покорившего женщин в рилсах

В Сети завирусились видеоролики со стюардом «Аэрофлота», который показывает пассажирам, как правильно надевать маски. При этом мужчина вел себя как мачо, пристально и уверенно следя за окружающими.

Многие женщины после таких видео стали создавать тематические чаты и пытались отыскать таинственного красавчика.

Сексуальным бортпроводником оказался 35-летний Даниил. Он живет в Москве, а год назад связал себя узами брака. Мужчина говорит на английском и испанском языках, занимается единоборствами, фитнесом и музыкой.

Даниил несколько раз пытался получить высшее образование, но бросал учебу. В итоге он прошел курсы бортпроводников от «Аэрофлота», после чего влюбился в эту профессию.

Мужчине после популярности в Сети предлагали стать официальным лицом компании, однако он предпочел и дальше работать бортпроводником.