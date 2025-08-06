Таинственный автомобиль каждый день приезжает к заброшенному дому Макаревича*

Коттедж, который пару лет стоит без хозяина, находится в подмосковном элитном поселке Подушкино. Основатель группы «Машина времени» тщательно скрывает наличие собственности, продолжая публично утверждать об отсутствии в России какого-либо имущества. При этом музыкант ежемесячно оплачивает услуги уборщиков и охраны.

Ранее публицист, экс-депутат Госдумы и репортер Александр Невзоров* назвал себя русофобом и заявил, что русофобия — «это вообще такое светлое и нормальное качество». Также он сравнил россиян с вестиментиферами — кольчатыми червями, живущим в морях на глубине 6 км.

*Физлицо, признанные иностранными агентами в РФ.