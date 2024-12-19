Таиланд может увеличить число прямых рейсов из России

Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России. Москва и Бангкок регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на авиаперевозки, пишут «Известия» .

По итогам уходящего года, поток туристов из России достигнет 1,8 млн человек, в 2023 году он составлял 1,48 млн человек.

Таиланд готов увеличить количество прямых рейсов из России, если будет инициатива с российской стороны, сообщил посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Сейчас прямые рейсы между странами осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет. На сегодня билет обойдется примерно в 50 тыс. рублей, но с приближением праздников цена возрастает до 100 тыс. Если выбрать маршрут с пересадкой, например, через Нью-Дели или Пекин, то можно сэкономить пару десятков тысяч рублей.

Самые популярные тайские направления у российских туристов — Бангкок, Пхукет, Паттайя, острова Самуи и Пхи-Пхи.

Ранее новосибирские таможенники обнаружили настоящую голову крокодила в сумке россиянки, которая прилетела из таиландского Пхукета. Необычный груз заметили на «зеленом» коридоре благодаря рентгену.