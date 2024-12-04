Приехавшую с Пхукета россиянку задержали из-за мертвой головы в ее сумочке

Новосибирские таможенники обнаружили настоящую голову крокодила в сумке россиянки, которая прилетела из таиландского Пхукета. Необычный груз заметили на «зеленом» коридоре благодаря рентгену, сообщает пресс-служба ФТС России.

По словам гражданки, она купила голову крокодила в одной из сувенирных лавок Таиланда. Женщина не знала, что такой груз надо декларировать и предоставлять разрешительные документы на его перевозку.

После экспертизы выяснилось, что голова крокодила является настоящей.

В отношении женщины правоохранители возбудили 2 административных дела по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров) и статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ. Туристку могут оштрафовать, а голову крокодила — конфисковать.