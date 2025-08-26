Таганский суд оштрафовал владельца «Википедии» на 6 млн рублей

Компания признана виновной по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ). Ей назначен штраф в размере 6 млн рублей.

Wikimedia Foundation Inc. владеет порталом «Википедия».

Также в июне суд признал Wikimedia Foundation, Inc. виновным по части 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии, совершенная с применением СМИ, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) и оштрафовал на 3 млн рублей.