Таганский суд оштрафовал Google более чем на 7 млн руб

Таганский районный суд столицы привлек компанию Google LLC к административной ответственности за совершение двух правонарушений. Он назначил ей два штрафа, общий размер которых составляет более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем соцсети). По этой статье Google был назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Также суд привлек компанию к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации). Суд назначил Google в размере 3,8 млн рублей.

Общая сумма двух штрафов составила 7,3 млн рублей.

Ранее суд Москвы утвердил административное наказание в виде штрафа Google в 8 млрд руб. Апелляционная жалоба корпорации была оставлена без удовлетворения.