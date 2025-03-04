Суд Москвы утвердил административное наказание в виде штрафа Google в 8 млрд руб

Суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание в виде штрафа в 8 млрд рублей американской корпорации Google, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решением Чертановского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка Nº 235 Нагорного района, о привлечении компании Google LLC к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек оставлено без изменения, а апелляционная жалоба корпорации без удовлетворения.

Чертановский районный суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 8 млрд рублей в связи с уклонением от исполнения назначенных административных наказаний, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.