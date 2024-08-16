Сжегшего БМП под носом у ВСУ российского солдата представят к госнаграде

SHOT: в России наградят сжегшего БМП-1 под носом у шести бойцов ВСУ солдата РФ

Российский боец, который сжег БМП ВСУ с помощью канистры с топливом в Курской области, получит государственную награду. Об этом сообщает SHOT .

Российский оператор беспилотника 11 августа увидел БМП-1, которую шесть украинских бойцов оставили не заглушенной, а сами ушли прятаться в лесу. После этого другой боец с позывным «Армян» доехал до транспортного средства и поджег его с помощью канистры бензина прямо под носом у противников.

В результате БМП-1 выгорела дотла. На опубликованном видео видно, как от нее идет черный дым.

Ранее ВС РФ отразили атаку украинских бойцов в направлении Русского Поречнего под Курском. Удалось отразить нападение ВСУ при помощи пяти боевых бронированных машин.