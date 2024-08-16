сегодня в 14:51

ВС РФ отразили атаку ВСУ в направлении Русского Поречного под Курском

Огнем артиллерии, боевыми действиями подразделений группировки войск «Север» и ударами БПЛА отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российская армия отразила атаку штурмовой группы украинских сил при поддержке 5 боевых бронированных машин через границу РФ в направлении Гордеевки. Ликвидированы мобильные группы противника в районах Анастасьевки и Каучука.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в 7 районах Курской области.

Три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, 2 транспортно-заряжающие машины и 2 автомобиля сопровождения были уничтожены у Юнаковки и Мирополья высокоточными ракетными ударами. Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в 6 районах Сумской области.

ВСУ за сутки потеряли до 220 военнослужащих, 19 единиц бронетехники, 7 автомобилей, 3 пусковые установки РСЗО HIMARS, 2 транспортно-заряжающие машины и 2 орудия полевой артиллерии.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2 860 военнослужащих, 4 установки ЗРК, 6 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 102 автомобиля,2 транспортно-заряжающие машины, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии.