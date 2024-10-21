Сын Кадырова пулеметом нарисовал в небе сердечко

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам нарисовал в ночном небе сердце с помощью пулемета, сообщает Telegram-канал « Грозный-Информ ».

Для создания символа 16-летний начальник службы безопасности главы Чеченской Республики, куратор РУС им. В. В. Путина воспользовался ручным пулеметом Калашникова. В небе он нарисовал сердце, а внутри него — число 13.

Такой эффект получился благодаря использованию специальных патронов. Они оставляют видимый след при выстреле.

Происходящее засняли на видео. Чеченское издание сообщило, что Адам Кадыров продемонстрировал уникальный способ создания символов в небе.

Ранее Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день.