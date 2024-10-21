Сын Кадырова пулеметом нарисовал в небе сердечко
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам нарисовал в ночном небе сердце с помощью пулемета, сообщает Telegram-канал «Грозный-Информ».
Для создания символа 16-летний начальник службы безопасности главы Чеченской Республики, куратор РУС им. В. В. Путина воспользовался ручным пулеметом Калашникова. В небе он нарисовал сердце, а внутри него — число 13.
Такой эффект получился благодаря использованию специальных патронов. Они оставляют видимый след при выстреле.
Происходящее засняли на видео. Чеченское издание сообщило, что Адам Кадыров продемонстрировал уникальный способ создания символов в небе.
Ранее Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день.