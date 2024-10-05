Сына Кадырова Адама внесли в Книгу рекордов России

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Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта РФ, сообщает ТАСС .

«Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — заявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко

Адам Кадыров отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом.

Ранее Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Магомеду Даудову.