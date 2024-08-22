Сын Кадырова Адам продемонстрировал Путину навыки владения оружием

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам показал навыки стрельбы перед президентом РФ Владимиром Путиным. Видео тренировками сына Кадырова опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

На кадрах Адам Кадыров стреляет по мишеням на учебной площадке. За ним наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообщался с прошедшими подготовку в Российском университете спецназа добровольцами, которые отправляются на службу в зону СВО.