Путин в Чечне пообщался с добровольцами, уезжающими на СВО

Президент России Владимир Путин пообщался с прошедшими подготовку в Российском университете спецназа добровольцами, которые отправляются на службу в зону СВО, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил их мужество и подчеркнул, что «одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности».

«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», — отметил он.

Путин поблагодарил уезжающих на СВО добровольцев за их мужественное решение и пожелал им удачи.

Президент России посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где бойцы прошли подготовку. Там ему рассказали о работе центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие из зоны СВО.