Свыше 8 тыс пользователей Подмосковья записали питомца к ветеринару в режиме онлайн

Возможность записать своего домашнего питомца в режиме онлайн среди жителей региона становится все более востребованной. В Подмосковье электронной услугой воспользовались уже более 8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Онлайн запись доступна в 54 государственных ветклиниках Подмосковья. С начала года общий поток посетителей с питомцами составил более 39 тысяч человек, 22% из которых записались на прием через портал региональных государственных услуг. Такой формат выбрали порядка 8 800 владельцев домашних животных. В основном, требовались консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья отмечают, что при необходимости накануне визита с владельцем животного связываются по телефону и уточняют дополнительную информацию, а также рассказывают о подготовке к сдаче анализов или проведению операции.

Для записи на прием к ветеринару кликните по ссылке, пройдите авторизацию через ЕСИА, заполните обязательные поля и выберете специалиста, вид услуги и удобное время. Информация о записи будет направлена на указанный номер телефона или электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат. Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.