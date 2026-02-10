Свыше 70% родителей в Нижнем Новгороде переживают за детей во время экзаменов

Исследование, проведенное экспертами сети колледжей Skypro среди жителей российских городов в возрасте от 26 до 55 лет, чьи дети обучаются в средней и старшей школе, показало, что в Нижнем Новгороде свыше 70% родителей будут испытывать тревогу в период подготовки и прохождения их детьми государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), сообщает ИА «Время Н» .

В своем спокойствии уверены лишь 11% участников опроса.

Наибольший уровень стресса, по ожиданиям респондентов, наступит непосредственно перед экзаменами и в дни ожидания результатов — каждый шестой (16%) уже сейчас предвидит у себя устойчивое чувство беспокойства в это время.

Ключевой причиной волнения для нижегородских родителей является риск серьезного психического перенапряжения у школьников. Опрошенных беспокоит чрезмерное давление со стороны образовательных учреждений и значительное влияние результатов экзаменов на будущие учебные перспективы ребенка.

Психолог Skypro Анна Харчевникова дала рекомендации, как снизить нервное напряжение.

«Экзамены — важный этап в жизни подростков, и тревога у детей, родителей и учителей неизбежна. Помогает моральная подготовка: открытые разговоры в семье, обсуждение альтернатив без осуждения и поддержка решений ребенка», — отметила она.

