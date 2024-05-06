Свыше 50 тыс тонн овощей защищенного грунта собрали в Подмосковье

На конец апреля 2024 года валовый сбор овощей защищенного грунта в регионе составил 50,6 тыс. тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«На территории региона работает порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис. В этом году уже собрано более 33 тыс. тонн огурцов, а томатов — более 15 тыс. тонн. Мы ежегодно наращиваем производственные мощности тепличных комплексов в целях укрепления продовольственной безопасности региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Лидерами производства овощей защищенного грунта в Подмосковье являются: «Агрокультура Групп» из Каширы (29 377 тонн); «Луховицкие овощи» из Луховиц (12 028 тонн); «Центральный маркет» из Электростали (5 200 тонн).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.