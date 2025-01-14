сегодня в 15:45

Свыше 360 тыс исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье за год

За качеством овощей и фруктов, представленных на прилавках региональных ярмарок и рынков, следят ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы Подмосковья. В прошлом году в лабораториях было проведено более 362 тысяч исследований, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках экспертизы специалисты оценивали органолептические показатели: внешний вид плодов, цвет и консистенцию мякоти, запах. Также определяли уровень содержания нитратов, начальную степень порчи продукции при помощи люминесцентного анализа.

В результате из-за несоответствия норме органолептических показателей с реализации было снято 545,9 кг проверенной продукции: 393 кг овощей и 159,9 кг фруктов. Специалисты министерства рекомендуют приобретать плоды только в санкционированных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.