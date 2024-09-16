Свыше 250 тыс владельцев домашних питомцев обратились в Госветслужбу Подмосковья

На ежедневной основе ветеринары Госветслужбы Подмосковья помогают домашним и сельскохозяйственным животным справиться с недугами, а также проводят плановые обследования, вакцинирование и регистрацию в единой региональной системе. Так, с начала года на прием к ветеринарам государственной ветеринарной службы Московской области обратились владельцы более 253 700 владельцев домашних питомцев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Специалисты приняли свыше 32 тысяч собак и 30 тысяч кошек. Встречались и необычные пациенты: морские свинки, хорьки, верблюды, попугаи, шиншиллы, пони, ежи, дегу, кролики, обезьяны, косули, страус и другие. В клиниках можно получить широкий спектр услуг. Так, с начала года проведено 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысяч процедур вакцинирования питомцев против вирусов, более 8 тысяч УЗИ, свыше 7 тысяч рентгеновских исследований, на прием к дерматологу записали 1,9 тысячи животных. Также выдано более 8 тысяч справок формы № 1, которая потребуется для перемещения любимцев по территории РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В ведомстве уточняют, что в регионе открыты 90 государственных учреждений ветеринарии. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн по ссылке. Для этого необходимо пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить обязательные поля, выбрать специалиста, вид услуги и удобное время. Информация о записи будет направлена на указанный номер телефона или электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.