Свыше 17 тысяч: названа сумма долгов Собчак за капремонт

В суд района Крылатское в Москве поступил судебный иск о задолженности журналистки и блогера Ксении Собчак за капитальный ремонт трех помещений, сообщает «Вечерняя Москва» .

По адресу в 1-м переулке Тружеников размещается элитный жилой комплекс «Бродский».

За период с начала 2023 года по конец сентября 2025 года, общая сумма начислений по каждому объекту, причитающаяся к оплате, превысила 5700 рублей, однако платежи не поступали. В результате, суммарный долг Собчак оценивается приблизительно в 17 тысяч рублей.

Помимо вышеуказанных сумм, фонд также намерен взыскать компенсацию за уплату государственной пошлины в размере 2 тысяч рублей за каждое судебное разбирательство, что увеличивает общую сумму требований еще на 6 тысяч рублей. Судом зарегистрированы все три исковых заявления, окончательные решения пока не вынесены.

