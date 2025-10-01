К Ксении Собчак подали 3 иска о взыскании платы за жилье и ЖКУ

В столице Фонд капремонта многоквартирных домов подал три иска к журналистке и телеведущей Ксении Собчак, сообщает ТАСС .

Об этом рассказали в мировом судебном участке 205, куда поступили данные исковые заявления.

Эти иски касаются взыскания платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплоэнергию и свет. Подробностей нет. Дата заседаний неизвестна.

Ранее СМИ писали, что силовики ворвались с обыском в ресторан Собчак «Ветер» в Санкт-Петербурге, где задержали нескольких человек с наркотиками. Телеведущая подчеркнула, что обыски прошли в банкетном зале, к которому она не имеет отношения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.