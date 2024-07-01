Свыше 13 тыс человек посетили фестиваль Чайковского в Клину

30 июня в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину завершился Х Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Мероприятие посетили более 13 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За десять дней фестиваля вниманию зрителей свои программы представили: камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета; народный артист РФ Денис Мацуев; немецкая оперная певица Симона Кермес; Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана; прима-балерина Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова и солисты балета; народный артист РФ Евгений Миронов и Александра Урсуляк; солисты Мариинского театра и Большого театра России; Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского; лауреаты международного конкурса имени П. И. Чайковского.

В рамках фестиваля в Клинской детской школе искусств прошли мастер-классы академии Юрия Башмета для одаренных детей Московской области, в которых приняли участие 36 юных музыкантов. Также состоялся концерт победителей Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» с солистами Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. В образовательную программу фестиваля также вошла V Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Фестивальная программа завершилась 30 июня выступлением народной артистки России певицы Пелагеи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.