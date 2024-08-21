Священнослужители помогают тушить пожар на нефтебазе в Пролетарске

сегодня в 11:18

Священников РПЦ подключили к тушению пожара в Пролетарске Ростовской области

Священнослужители присоединились к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Горение продолжается уже четвертые сутки подряд. Священнослужители Волгодонской епархии иерей Виктор и протоиерей Дмитрий Федоровы провели молебное пение. Также они прочитали акафист рядом с местом пожара.

В Волгодонской епархии помолились о здоровье сотрудников МЧС, получивших ранения во время тушения пожара. До этого в зоне нефтебазы услышали еще один хлопок.

Ранее число пострадавших из-за падения обломков дрона ВСУ на территорию нефтебазы в Пролетарске увеличилось до 42. 15 россиян госпитализированы.