Фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко рассказал, украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, сообщает РИА Новости .

«Тут ПВД (пункт временной дислокации — ред.) было той (украинской — ред.) стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал», — рассказал отец Александр о надругательствах над святынями в церкви Воздвижения Креста Господня села Черкасское Поречное.

Кроме того, на кадрах из села Махновка Суджанского района заметны прострелянный иконостас и сломанное распятие.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Атаки на границу России ВСУ продолжают в преддверии российско-украинских переговоров. Киев надеется взять земли РФ хотя бы под формальный контроль.

Ранее российский президент Владимир Путин провел совещание с правительством страны, в ходе которого заявил, что ВСУ несут огромные потери в зоне соприкосновения и отступают по всей линии фронта.