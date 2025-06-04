Путин: Украина несет огромные потери в зоне СВО и отступает по линии фронта

Российский президент Владимир Путин провел совещание с правительством страны, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в зоне соприкосновения и отступают по всей линии фронта, сообщает ТАСС .

«Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать РФ терактами», — заявил Путин на совещании с российским правительством.

Российский лидер также отметил, что киевский режим на данный момент является не просто нелегитимным, он еще и перерождается в террористическую организацию. При этом подрыв моста в Брянской области — это намеренный удар по гражданским людям. Назвать случившееся как-то иначе, кроме как террористическим актом, никак нельзя.

Путин также отметил, что есть высокая вероятность, что решение устроить теракты в двух российских регионах Украиной «принимались на политическом уровне».

По поручению российского лидера, власти окажут пострадавшим и семьям погибшим всю необходимую помощь.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Путину, что теракты в Брянской и Курской областях нанесли ущерб в 1 млрд рублей.