Бастрыкин: ущерб от терактов под Брянском и Курском оценили в 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством страны, на котором присутствовал в том числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Председатель СКР доложил российскому лидеру о подрывах мостов в Курской и Брянской областях, заявив, что ущерб нанесен на сумму в 1 млрд рублей, пишет ТАСС .

«Участвующими в осмотре специалистами-пиротехниками установлено, что способом приведения в действие взрывного устройства является блоки управления ЛОРа», — заявил Бастрыкин.

По словам главы СКР, на данный момент специалисты оценили нанесенный ущерб российским регионам в 1 млрд рублей. Следователи уже нашли украинский след в совершении подрыва мостов — именно киевскому режиму принадлежали блоки управления, которые привели в действие взрывные устройства.

Специалисты определили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области. При подрыве моста в данном регионе использовали порядка 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. В период с 20 по 25 мая силовые структуры России в Брянской области провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской ДРГ.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при теракте в Брянской области достигло 118 человек. Еще семь человек получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть пятеро детей.

Поезд сообщением Климов — Москва сошел с рельсов в Брянской области в ночь на 1 июня 2025 года из-за подрыва моста. Еще один мост подорвали в Курской области, в это время по нему двигался грузовой поезд, три человека пострадали.