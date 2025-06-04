Число пострадавших при теракте с поездом в Брянской области выросло до 118

В экстренных службах заявили, что число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 118, сообщает РИА Новости .

Семь человек погибли. В экстренных службах добавили, что среди пострадавших пять детей.

Пассажирский поезд Климов — Москва сошел с рельсов в ночь на 1 июня из-за упавших на него обломков моста. В Курской области произошло обрушение еще одного моста. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.

Позже на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области была обнаружена несработавшая бомба, изготовленная из пластичной взрывчатки С-4 американского производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования. При этом Следком квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры как теракты.