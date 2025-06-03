Песков призвал дождаться результатов следствия по происшествиям на ж/д

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал происшествия на российских аэродромах и железнодорожных путях, случившиеся в минувшие выходные, сообщает РИА Новости .

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал СК РФ, и было соответствующее заявление министерства обороны», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства предложил дождаться итогов расследования и официальных заявлений Минобороны РФ.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. Затем прозвучал еще один взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек, еще 110 пострадали. На следующий день на перегоне Унеча — Жеча под Брянском произошел подрыв еще одного ж/д пути.

Кроме того, 1 июня Украина с помощью FPV-дронов совершила нападение на военные авиабазы в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.