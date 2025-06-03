Экстренные службы уточнили число пострадавших при крушении поезда под Брянском
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области достигло 110 человек
Фото - © скриншот/МЧС России
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 110. В результате ЧП погибли 7 человек, сообщает РИА Новости.
«По уточненной информации, всего пострадали 110 человек, в том числе 5 детей», — заявил представитель экстренных служб.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в медучреждениях находятся 65 человек, в том числе 4 ребенка.
Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. Затем прозвучал еще один взрыв.
В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура. РЖД выплатят родственникам погибших при ЧП под Брянском по 2,2 млн рублей.