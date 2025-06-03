СК квалифицировал подрывы мостов в России как теракты

Подрывы железнодорожной инфраструктуры, которые были проведены в Брянской и Курской областях РФ с 31 мая по 1 июня, Следкомом квалифицированы как теракты (статья 205 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В результате этих терактов погибли семь человек. Петренко добавила, что по факту терактов были проведены первоначальные следственные действия, специалисты изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Еще они допросили свидетелей, потерпевших, сотрудников ОАО «РЖД».

При оперативном сопровождении ФСБ и МВД РФ устанавливаются организаторы и исполнители преступлений. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. Затем прозвучал еще один взрыв. В результате ЧП погибли 7 человек, еще 110 пострадали. На следующий день на перегоне Унеча — Жеча под Брянском произошел подрыв еще одного ж/д пути. Также в Курской области произошло обрушение моста, по которому ехал грузовой поезд.