Священник Ильяшенко: Господь не простит Поклонскую за языческое имя

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал информацию о том, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. По его словам, это непростительный грех перед Господом, сообщает «Абзац» .

Священник считает, что Поклонская «сделала роковой выбор», отказавшись от христианской веры и сменив имя на языческое. Он отметил, что Господь не простит «греха на Духа Святого».

По словам Ильяшенко, с возвратом к язычеству надо бороться.

«Если кто-то изменяет христианству, меняет свое имя, становясь язычником, это говорит о том, что он ничего не понимал в христианстве и сделал роковой выбор в жизни», — сказал священник.

Он также обвинил западные фильмы в навязывании языческих представлений, пропаганде жестокости и насилия.

Ранее журналист Сергей Мардан сообщил, что Поклонская якобы сменила имя на Радведу. Он опубликовал в доказательство фотографию судебного иска, в котором есть новые данные экс-прокурора Крыма.

Сама Поклонская назвала свои персональные данные личной информацией. Она призвала уважать право каждого на имя, свободу вероисповедания.

