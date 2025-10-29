Поклонская прокомментировала слухи о смене имени на Радведу

Наталья Поклонская, советник генерального прокурора России, прокомментировала слухи о смене имени на Радведу. Она подчеркнула, что ее персональные данные — это личная информация, и призвала уважать право каждого на имя, свободу вероисповедания и личную жизнь.

«Мои персональные данные — это личная информация. А товарищ [Сергей] Мардан, который [их] раскрыл, — это другая история. Две разные истории, но суть одна — безопасность человека и право на имя, свободу веры. Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе блогерам, его соблюдать», — заявила Поклонская.

Ранее журналист Сергей Мардан сообщил, что Поклонская якобы сменила имя на Радведу, опубликовав фотографию материалов судебного дела, где она фигурирует под другим именем. Подлинность этих данных официально не подтверждена.

Ранее Поклонская также отмечала, что не исповедует христианство ни в одной из его форм, но уважает представителей разных религий. Она выразила удивление реакцией Русской православной церкви на ее поздравления с языческими праздниками.

