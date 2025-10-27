сегодня в 15:10

Свиньи сбежали от хозяина и гуляют по улицам Краскова в округе Люберцы

Свиньи сбежали от хозяина и гуляют по улицам в поселке Красково в подмосковном городском округе Люберцы. Они не возвращаются к нему уже вторую неделю, сообщает MSK1 .

Местные жители думают, что свиньи жили на частной территории рядом с платформой Коренево. Хозяина животных ищут.

На опубликованном видео шесть свиней забрели на придомовую территорию. Затем пролезли в забор и ушли в неизвестном направлении.

